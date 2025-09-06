San Martín: una mujer que iba de acompañante murió en un accidente sobre la Ruta 90

La mujer iba junto a un joven de 28 años en una moto. El impacto fue contra una camioneta.

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este sábado en el acceso sur de General San Martín, sobre la Ruta 90, donde una mujer perdió la vida tras un choque entre una motocicleta y una camioneta.

El siniestro fue reportado al 911 poco antes de la medianoche. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una motocicleta Rousser 135 cc, en la que circulaban dos personas, había colisionado contra una Toyota Hilux conducida por un hombre de 61 años.

Como consecuencia del impacto, la mujer que viajaba de acompañante en la moto falleció en el acto. En tanto, el conductor de 28 años resultó gravemente herido y fue trasladado primero al hospital local y luego derivado al Hospital Perrando de Resistencia.

La causa fue caratulada como «Supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito», y el conductor de la camioneta fue notificado de la situación judicial.

La División Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima a la morgue en el móvil tanatológico para realizar la autopsia correspondiente y confirmar su identidad.

