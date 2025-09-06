La «Patrulla Fluvial» inició acciones de patrullaje en los ríos Paraná y Paraguay

La nueva división busca combatir el narcotráfico y contrabando en la frontera y ríos internos de la provincia.

Tras su presentación, ya se encuentra activa desde este viernes la División «Patrulla Fluvial», que buscará combatir el narcotráfico, contrabando, impedir la trata y cuidar la fauna en la frontera y ríos interiores de la provincia.

La nueva división inició su patrullaje en los ríos Paraná y Paraguay. Según informaron durante su presentación, la patrulla contará con seis lanchas recuperadas, de las cuales las dos de mayor porte van a estar asignadas a esta zona, en Corrientes y hasta la confluencia con Paraguay.

Otra de ellas estará en Colonia La Aurora, en General San Martín, otra en Fortín Lavalle, cerca de Bermejito, otra más adelante en La Confluencia y la última en El Sauzalito.

La función principal de la división es combatir el narcotráfico y evitar el ingreso de drogas, pero además, evitar el contrabando, impedir la trata y cuidar la fauna.

