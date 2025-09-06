La Justicia de Jujuy avanza con pericias clave al presunto asesino serial para definir su perfil

Matías Jurado, sospechoso de cuatro homicidios, fue sometido a nuevas evaluaciones psiquiátricas que podrían definir la calificación de su perfil criminal y el rumbo de la causa.

La investigación sobre los crímenes atribuidos a Matías Jurado dio un nuevo paso ayer, con la realización de pericias psiquiátricas que buscan reconstruir su perfil criminal. Los exámenes se llevan a cabo tras la confirmación del hallazgo de restos de dos víctimas más en la conocida «casa del horror», donde se habrían cometido los asesinatos.

El traslado de Jurado desde el Servicio Penitenciario hasta el Ministerio Público de la Acusación permitió que fuera entrevistado por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta. Los resultados de estas pericias serán incorporados al expediente judicial junto con análisis previos y el historial clínico, psicológico y de conducta recopilado por el Servicio Penitenciario.

El objetivo de las evaluaciones es determinar si la conducta de Jurado encaja en el perfil de un asesino serial. Por el momento, permanece detenido, aislado y bajo monitoreo en el Establecimiento Penitenciario de Jujuy. En los próximos días, se espera que la imputación se amplíe a «homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por placer, cuatro hechos en concurso real».

Las víctimas

Los restos hallados en la vivienda de Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero, corresponden a cuatro personas denunciadas como desaparecidas:

Jorge Omar Anachuri (68 años): desapareció el 25 de julio. Tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo. Fue visto por última vez en la calle Perú, barrio Mariano Moreno. Medía 1,80 m, contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco, posiblemente con barba, ojos marrones y vestía campera negra.

Sergio Alejandro Sosa (25 años): desaparecido en el Barrio Coronel Arias. Medía 1,55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros (uno desviado por esotropía). No se conoce su vestimenta al momento de la desaparición.

Miguel Ángel Quispe (60 años): desaparecido desde junio. Medía 1,80 m, tez blanca, delgado, cabello ondulado corto negro con canas, con cicatriz en la nuca y cuero cabelludo.

Juan José Ponce (51 años): desapareció en abril. Medía 1,50 m, delgado, cabello corto con canas. Vestía chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro y gorra roja.

Las nuevas pericias psiquiátricas podrían ser determinantes para entender la dinámica de los crímenes y la peligrosidad del acusado, mientras la Justicia avanza en la ampliación de la imputación y en la reconstrucción de los hechos.

