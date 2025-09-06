Franco Colapinto cerró la última práctica en Monza en el puesto 14 y superó a Gasly

El argentino marcó un tiempo que le permite soñar con la Q2 en la clasificación que comenzará a las 11:00.

El argentino Franco Colapinto logró un repunte en la última práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, donde finalizó en el puesto 14 y superó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

La actuación del piloto de Alpine marcó una mejora respecto al segundo entrenamiento del viernes, en el que había quedado último y sin buenas sensaciones sobre el auto. «El auto no se sentía muy bien», había reconocido tras esa sesión, aunque en la FP3 pudo encontrar un mejor rendimiento.

Colapinto tuvo un inicio de fin de semana complicado en Monza: en la primera práctica fue reemplazado por un piloto de pruebas y en la segunda ocupó el último lugar de la tabla. Este sábado, sin embargo, mostró un progreso que le permite encarar con más confianza la clasificación, prevista para las 11:00 de Argentina.

La FP3 representaba su última oportunidad para ajustar el monoplaza antes de la definición de las posiciones de largada. El trabajo del equipo parece haber dado resultados, aunque la lucha en el grupo medio promete ser intensa.

