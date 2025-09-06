Elecciones en Buenos Aires: un test clave con impacto nacional para el Gobierno

Este domingo el Peronismo pone en juego su hegemonía en el distrito más grande del país, mientras que LLA, aliado con el PRO, busca consolidar su presencia en un territorio adverso.

Este domingo 14,3 millones de bonaerenses estarán habilitados para votar en una elección histórica: será la primera vez que los comicios legislativos en la provincia se realicen de manera desdoblada de los nacionales. El resultado no solo definirá el futuro político bonaerense, sino que también tendrá un fuerte impacto en el escenario nacional.

El oficialismo de Fuerza Patria pondrá en juego su hegemonía en el distrito más grande del país, en medio de tensiones internas entre el kirchnerismo, Axel Kicillof y Sergio Massa. Una derrota sería un golpe directo para las aspiraciones presidenciales del gobernador bonaerense y debilitaría al peronismo de cara a 2027.

Por su parte, La Libertad Avanza, aliado con el PRO, busca consolidar su presencia en un territorio adverso y darle oxígeno político a la gestión de Javier Milei, que atraviesa la segunda mitad de su mandato en un contexto de dificultades económicas.

Con más de 2.700 cargos en juego y una participación que se estima entre el 70% y el 76%, el resultado bonaerense será leído como un referéndum anticipado sobre el rumbo del Gobierno nacional y un termómetro del futuro inmediato de la política argentina.

