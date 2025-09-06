Cortó la tobillera electrónica, la tiró a una zanja y huyó: lo buscan intensamente

La Policía tomó conocimiento de lo sucedido en la mañana de este sábado y se encuentra trabajando para dar con el paradero del sujeto que escapó.

La División de Sistemas de Alerta halló una tobillera electrónica abandonada en una zanja en la ciudad de Resistencia, más precisamente en la zona de la calle Alvarado al 3700. Este hallazgo se dio en la mañana de este sábado, alrededor de las 10:30, y hasta el momento la Policía busca intensamente a quien portaba el dispositivo, identificado como M. A.

Los agentes tomaron conocimiento a través de la plataforma Surely sobre una «apertura y corte de transmisor», así como de que «la tobillera no detecta cuerpo». De esta manera, se presentaron en el sitio señalado y allí visualizaron el rastreador en una zanja, en medio del barro. Asimismo, los uniformados constataron que la tobillera se encontraba mojada, sin funcionamiento y que tenía la malla cortada. Por ello, se procedió al formal secuestro del dispositivo.

Del caso tomó conocimiento el Ayudante Fiscal de la Fiscalía Nº 03 en turno, a cargo de Rosana Soto, quien dispuso que se eleve el expediente a la Comisaría Quinta Metropolitana por razones de jurisdicción, a fin de que personal de esa unidad procure la aprehensión del hombre que huyó tras cortar el dispositivo.

Cabe mencionar que el ciudadano utilizaba el rastreador debido a que estaba involucrado en una causa por «supuesto daño a bien del Estado.»

