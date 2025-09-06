Acoso callejero: detienen a un joven por manosear a una mujer en la calle

El hecho ocurrió el 3 de septiembre pasado y quedó registrado por las cámaras de seguridad. La mujer realizó la denuncia correspondiente.

Este viernes al mediodía, personal de la División Investigaciones de Sáenz Peña logró identificar y detener a un joven de 19 años, por ser el presunto autor de acosar a una mujer mientras circulaba en motocicleta por calles de la ciudad.

El hecho fue denunciado por la ciudadana, quien indicó que el 3 de septiembre, alrededor de las 15, circulaba por la calle 00 y 7, cuando un hombre en motocicleta se acercó y la tocó.

Tras revisar las cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar al presunto autor de 19 años, quien fue detenido el viernes, alrededor de las 13 en su domicilio, en el barrio Hipólito Irigoyen. Una gorra y su Honda Wave fueron secuestradas.

El detenido, los elementos secuestrados y el registro fílmico, fueron remitidos a la Comisaría Primera de Sáenz Peña para continuar con la causa.

