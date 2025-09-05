Uncaus invita a la Expo Carreras 2025 con una variada oferta académica

La muestra tiene como objetivo dar a conocer la oferta académica que tiene la universidad, mediante demostraciones prácticas y teóricas de las especificaciones de cada carrera.

La Universidad Nacional del Chaco Austral realizará una nueva Expo Carreras, para dar a conocer más de 20 carreras que se dictan con modalidad presencial y a distancia.

Esta jornada se realiza del 3 al 5 de septiembre, de 8 a 17 horas, en el estadio Arena Uncaus.

La actividad es organizada por la Secretaría Académica de la universidad, quien trabaja en conjunto con el resto de las áreas, docentes, no docentes y estudiantes.

La muestra tiene como objetivo dar a conocer a los jóvenes y adultos de instituciones educativas de nivel secundario y público en general, la oferta académica que tiene la universidad, mediante demostraciones prácticas y teóricas de las especificaciones de cada carrera.

OFERTA ACADÉMICA

Actualmente, la universidad cuenta con 20 carreras de grado y pregrado que se dictan con modalidad presencial, y nueve carreras que se dictan con modalidad virtual.

Además, el área de posgrado cuenta con una variada propuesta académica, entre doctorados, maestrías, especialidades, ciclos de complementación, cursos cortos y capacitaciones.

Para conocer más información, ingresar a la página web: https://uncaus.edu.ar/

