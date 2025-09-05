La presentación estuvo encabezada por el intendente Bruno Cipolini y el ministro de la Producción y Desarrollo Sostenible Oscar Dudik. La fiesta se realizará los días 7,8 y 9 de noviembre en el predio de Ferichaco.

En conferencia de prensa que tuvo lugar en el Club Social se lanzó oficialmente la Fiesta Nacional del Algodón 2025, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre en el predio de Ferichaco. La presentación estuvo encabezada por el intendente Bruno Cipolini y el ministro de la Producción y Desarrollo Sostenible Oscar Dudik.

«Agradezco a cada uno de los integrantes de la comisión organizadora de esta nueva edición de la Fiesta, invitó a los vecinos a que se sumen para participar y acompañar la Fiesta Nacional del Algodón. El algodón está íntimamente ligado a la identidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, es uno de los factores que hizo grande a nuestra ciudad y que forma parte de nuestra identidad», sostuvo el Intendente.

Durante la presentación se contó con la presencia de Germán Cáseres; Dante y Jorge Moreira de la Fundación Fiesta Nacional del Algodón, Hipólito Ruiz en representación de Agroperfiles; Marita simonella de INTA; Jessica vucko Gensus, la Reina de la Fiesta Nacional del Algodón Brisa Macarena Sáez Cintas, el secretario de Desarrollo Local Martín Sobol y demás representantes de instituciones intermedias.

El Ministro de la Producción destacó la iniciativa del Intendente de volver a convocar a todos los actores que integran la cadena algodonera para la realización de la Fiesta y mantener vigente la identidad de la misma.

