Resistencia: Un albañil recibió un disparo accidental mientras trabajaba en una casa

El accidente ocurrió cuando E.L. acomodaba unas cajas y cayó accidentalmente una escopeta, provocando el disparo que lo lesionó en la espalda. La Policía secuestró el arma y la camioneta del dueño de la casa porque tenía pedido de captura en Córdoba.

Un hombre de 38 años resultó gravemente herido por un disparo de escopeta mientras realizaba trabajos de albañilería en su domicilio en Resistencia. La víctima, identificada como E.L., fue trasladada primero al Sanatorio Chaco Oeste y posteriormente al Hospital Perrando, donde fue intervenida quirúrgicamente tras recibir el diagnóstico de «herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida en la región lumbar derecha, inestable».

Según el relato de J.A.M., propietario de la vivienda, el accidente ocurrió cuando E.L. acomodaba unas cajas y cayó accidentalmente una escopeta, provocando el disparo que lo lesionó en la espalda. Su hijo, Matías Monteporcci, confirmó la versión, señalando que ambos llevaron al herido en su camioneta hasta el sanatorio para recibir asistencia médica antes de derivarlo al hospital.

El hecho fue investigado por personal del Gabinete Científico, bajo la supervisión de la Fiscalía Penal N°2. En el lugar se secuestraron: Una escopeta Uskon TR-X calibre 12/70 con seis cartuchos y uno percutado, dos rifles calibre 22 en estado de conservación regular y malo y la camioneta Volkswagen Amarok utilizada para trasladar al herido, la cual tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Policía de Córdoba.

La fiscalía instruyó actuaciones por lesiones culposas, y los Monteporcci prestaron declaración testimonial tras ser examinados por un médico policial y sometidos a prueba de dermotest. Además, se iniciaron actuaciones relacionadas con supuesto encubrimiento en relación al vehículo secuestrado, y los involucrados fueron notificados en libertad.

El caso continúa bajo investigación mientras Ledesma permanece internado y fuera de peligro, según fuentes médicas.

Fuente:diariochaco

