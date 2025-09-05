Resistencia: avanza la ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud «Dr. Laureano Maradona»

La obra contempla una superficie de 360 metros cuadrados.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, lleva adelante la ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) «Dr. Laureano Maradona», ubicado en el Lote 202 de Resistencia .

La obra contempla una superficie de 360 metros cuadrados con la refuncionalización de sectores existentes y la incorporación de nuevos consultorios, espacios de administración, farmacia y áreas de espera, además de baños adaptados para personas con movilidad reducida. También incluye la construcción de una planta alta con depósitos, oficinas administrativas y consultorios polivalentes, junto a la renovación integral de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de seguridad.

En este sentido, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, verificó el avance de los trabajos y destacó que «estas intervenciones amplían la capacidad de atención del centro y mejoran las condiciones para los profesionales y pacientes, en un barrio donde la demanda sanitaria crece día a día».

El funcionario subrayó, además, que «el Gobierno de la provincia prioriza la salud pública con obras que fortalecen la red sanitaria y garantizan una mejor calidad de vida para los chaqueños».

