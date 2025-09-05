Paraguay vive su día feriado, gracias a la clasificación al Mundial de Fútbol 2026

El presidente Santiago Peña cumplió su palabra y en la noche del jueves dio un mensaje al país confirmando que había decretado feriado nacional para celebrar que su país volvía a una cita mundialista, después de 16 años.

En todas las ciudades paraguayas, aprovechando el feriado, la gente celebró hasta altas horas.

El presidente de Paraguay Santiago Peña cumplió con su palabra y decretó que este viernes sea día festivo en su país. De tal manera llevó a los hechos la promesa hecha días atrás y decretó feriado nacional para este viernes 5, por la clasificación de la selección de fútbol de su país al Mundial del 2026, cita a la que acudirá después de 16 años de ausencia. El conjunto que dirige el argentino Gustavo Alfaro logró el pasaje hacia el torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México luego de empatar 0-0 con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, por la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas.

«Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación. Es decir, 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial. Gracias Albirroja! Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní», afirmó el mandatario en sus redes sociales con un video que lo muestra vistiendo la camiseta de la selección y el número 10. Allí, el jefe de Estrado aseguró: «Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso MAÑANA ES FERIADO, para que todos los paraguayos celebremos juntos! ¡Volvimos al Mundial y lo festejamos todos».

«Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní. Esto es mucho más que fútbol. Es un país entero unido. Gracias a los jugadores, verdaderos guerreros que dejaron el alma en cada pelota. Y gracias al cuerpo técnico por creer y trabajar sin descanso. Y gracias a vos que alentaste siempre porque creíste en Paraguay. Por todo esto, tomé una decisión: decretar un feriado nacional para celebrar unidos como país y gritar con orgullo que Paraguay está de vuelta en un Mundial».

Una ley promulgada esta semana, justamente, es la que habilitó al mandatario declarar hasta tres festivos por año para celebrar ocasiones especiales. Uno de ellos, Peña lo destinó entonces para festejar el acceso a su novena participación en una Copa del Mundo, luego de las registradas en 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006 y 2010.

El futbolista Miguel Almirón celebra dentro del Estadio «Defensores del Chaco» la clasificación paraguaya.

