Ordenaron la captura de un hombre, prófugo tras ser acusado de abusar de su hijastra

La víctima, de 13 años, denunció que sufría ataques sexuales por parte de su padrastro, de 56, quien la habría amenazado para que no cuente los hechos.

Ordenaron la captura de un hombre que se encuentra prófugo, luego de ser denunciado por supuesto abuso sexual contra su hijastra, una adolescente de 13 años en Sáenz Peña. La Fiscalía de Investigación Penal N°1 local, a cargo de César Luis Collado, lleva adelante las diligencias en relación a la denuncia contra el sujeto, de 56 años.

La denuncia revela que el individuo habría atacado sexualmente a la hija de su pareja y ahora se encuentra prófugo, por lo que es intensamente buscado por la Policía. La denuncia, que motivó la intervención judicial, surgió cuando la menor se refugió en la casa de una familiar y relató los hechos. Según su testimonio, los abusos habrían ocurrido desde que la adolescente tenía 12 años.

La víctima habría asegurado que su padrastro la sometía cuando ambos quedaban solos. La menor también denunció que era amenazada con que se agrediría a sus hermanas menores si contaba lo sucedido.

Con ese panorama, la Fiscalía activó el protocolo para víctimas de abuso sexual y se dio intervención a la División Medicina Legal, al Hospital Pediátrico y a personal de la Unidad de Protección Integral (UPI). Además, un trabajador social fue asignado para brindar acompañamiento a la adolescente en las primeras etapas de la investigación.

El sospechoso fue identificado, y el fiscal emitió una orden de detención. En ese contexto, efectivos policiales despliegan tareas para dar con el paradero del sujeto y continuar con su arresto.

Fuente:diariochaco

Comentarios