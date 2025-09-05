La Poceada salió en Resistencia, Machagai y Charata: se llevaron más de $92 millones

5 septiembre, 2025

El nuevo sorteo de la Poceada se realizará el próximo sábado 6 con un pozo base de 80 millones de pesos.

El sorteo de la Poceada Chaqueña de este jueves 4 de septiembre dejó tres nuevos millonarios de Charata, Machagai y Resistencia, que se repartieron un premio total de $ 92.051.697.

 

La cifra corresponde a la división del pozo acumulado, que había alcanzado los $ 184 millones, y fue compartido por igual entre los afortunados ganadores.

 

Los números de la suerte que completaron la jugada ganadora fueron: 18, 24, 46, 80, 84, 22, 26 y 51.

El ganador de Charata realizó la jugada en la Agencia 124-10, el de Machagai lo hizo en la Agencia 464-04, mientras que el de Resistencia realizó lo propio en la Agencia 654-01.

 

