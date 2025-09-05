GP de Italia: el reemplazante de Colapinto trompeó en la FP1 y quedó último

Paul Aron, piloto reserva de Alpine, cerró la FP1 en Monza en la última posición tras un despiste. Ferrari dominó con Hamilton y Leclerc. El argentino Franco Colapinto saldrá a pista en la segunda sesión desde las 12:00.

El debut de Paul Aron en Monza

La primera práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 dejó un arranque complicado para Paul Aron, el piloto estonio de Alpine que reemplazó a Franco Colapinto en la sesión inicial.

A mitad de la tanda en Monza, Aron protagonizó un trompo que lo relegó al último lugar de la clasificación. Si bien logró evitar daños en el auto, no pudo mejorar su tiempo y finalizó a cinco décimas de segundo de su compañero Pierre Gasly, quien culminó 18°.

Ferrari al frente en casa

La escudería Ferrari arrancó con el pie derecho en el histórico trazado italiano: Lewis Hamilton y Charles Leclerc marcaron el 1-2 de la FP1, alimentando las expectativas de la hinchada local.

COLAPINTO, LISTO PARA LA ACCIÓN

El argentino Franco Colapinto tendrá su primera salida a pista en el segundo entrenamiento libre (FP2), que se disputará este viernes a partir de las 12:00 (hora de Argentina).

