Fin del paro de colectivos ¿A qué hora se reanuda el servicio?

Luego de varias horas sin transporte público en el Gran Resistencia, desde el Gobierno confirmaron que por la tarde volverán a circular las unidades.

Este viernes, desde las 00, se cumplió una medida de fuerza organizada por la UTA Chaco, debido a la falta de pago de los salarios de los choferes.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial confirmaron que, a partir de las 14.30 de esta jornada, comenzarán a circular nuevamente las unidades de todas las líneas urbanas e interurbanas.

Así lo confirmó el subsecretario de Transporte, Rodolfo Díaz, quien adelantó que lograron destrabar los problemas técnicos para transferir los fondos y que los trabajadores perciban sus salarios.

