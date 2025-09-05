Feria del Libro UNCAUS: brilló con la presentación del libro de Germán Oestmann y el Doctor Honoris Causa a Andrés Gil Domínguez

Esta segunda edición de la Feria continúa hasta el domingo 7 de septiembre, de 8 horas a 21 horas, con entrada libre y gratuita en el Estadio Arena UNCAUS, con la participación de diversas librerías, charlas, patio de comidas, entre otras actividades.

En el Estadio Arena UNCAUS el día jueves 4 de septiembre, se llevó a cabo la inauguración formal de la segunda edición de la Feria del Libro de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), bajo el lema “inteligencia artificial: entre letras y algoritmos ¿quién escribe ahora?».

Participó de la inauguración el rector de la Universidad, abogado Germán Oestmann, el intendente de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña Bruno Cipolini, intendentes de localidades vecinas, miembros del Concejo Municipal, de la Casa de Altos Estudios y público en general.

Esta segunda Feria del Libro de UNCAUS fue declarada de interés provincial, otorgada por la Cámara de Diputados del Chaco y Municipalidad, extendida por el Concejo Deliberante de la ciudad de Presidencia Roque Sáez Peña. Este importante respaldo institucional reafirma el valor de las políticas públicas que articulan cultura, educación y desarrollo local. La Feria promueve la lectura, la escritura y el pensamiento crítico como ejes centrales de una cultura democrática, al mismo tiempo que fortalece el entramado comunitario, la economía creativa y el turismo cultural.

Además, destacaron en cuanto a participación de público la presentación del libro de su autoría del rector Germán Oestmann titulado «Derecho y Sociedad en Transformación- una mirada académica binacional sobre corrupción, justicia, paz y dignidad humana» y el acto de investidura como Doctor Honoris Causa de la UNCAUS al doctor Andrés Gil Domínguez, quien disertó sobre «constitucionalismo digital e inteligencia artificial».

La Feria del Libro dió comienzo el miércoles 3 de septiembre con una participación de espectadores que superan los 4.000 y se extenderá hasta el 7 de septiembre, de 8 horas a 21 horas, con entrada libre y gratuita y una amplia grilla de actividades para lo que resta de estas jornadas.

