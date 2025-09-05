En trabajo conjunto entre Monitoreo y Policía lograron recuperar bienes robados y prevenir delitos en distintos barrios

5 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

 

En los últimos días, el trabajo conjunto entre la Dirección de Monitoreo Municipal, la Subsecretaría de Monitoreo y Prevención y la Policía del Chaco permitió recuperar elementos sustraídos, detener a sujetos en flagrancia y prevenir hechos delictivos en distintos puntos de Presidencia Roque Sáenz Peña.

 

Intervenciones destacadas:

 

27/08 – Se recuperó una caja compostera municipal en calle 44 y 21, sustraída de un barrio cercano.

 

29/08 – En barrio Ramseyer, dos sujetos abandonaron una bicicleta robada tras huir al detectar la presencia policial.

 

31/08 – Tres individuos que trasladaban un televisor/monitor de origen dudoso fueron interceptados por Investigaciones y conducidos a comisaría.

 

02/09 – En distintos operativos, se secuestraron cables de dudosa procedencia, una carretilla y se detuvo a un sujeto que promovía desorden en la terminal de ómnibus, gracias al aviso de la línea 103.

 

Ese mismo día, Monitoreo colaboró con Investigaciones Complejas, aportando registros fílmicos que permitieron secuestrar un aire acondicionado robado al Sindicato de Trabajadores Municipales.

 

03/09 – En el barrio Néstor Kirchner, dos individuos fueron detenidos tras ser vistos intentando forzar la puerta de un domicilio.

 

Todos estos procedimientos fueron posibles gracias al accionar preventivo y coordinado entre Monitoreo Municipal, Guardia de Prevención y Policía del Chaco, reafirmando el compromiso con la seguridad ciudadana y la protección del patrimonio público.

