Elisa Carrió pidió juicio político para el juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, elevó un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien prohibió difundir los audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. La denuncia en contra del magistrado, que cuenta con varias acusaciones en su contra por malos tratos y acosos sexual, lleva tambuén la firma de Hernán Reyes y Marcela Campagnoli.

La denuncia es «por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones». En este marco, los dirigentes solicitan que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. Por último se requiere la oportuna destitución del acusado.

Entre las causales que llevaron a pedir el juicio político, el documento de la Coalición Cívica enumera:

«HECHO 1: Actuación en la Causa Nro.13.408/2025, caratulada “Milei, Karina Elizabeth s/medidas cautelares”: La actuación del juez solicitando una medida cautelar prohibiendo la difusión de cualquier chat, foto, audio y video de la Secretaria de Presidencia, Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación escrito audiovisual y/o a través de redes sociales, desde todo sitio, plataforma y/o canal web. Considerando que “dicha decisión implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública.

HECHO 2: Posible connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del Secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra, en trámite ante el Consejo y la justicia federal. De comprobarse, esa relación impropia implicaría una violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes.

HECHO 3: Participación del Dr. Alejandro Patricio Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). Dicha institución resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes “auspiciantes” incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios “HLB Pharma” y “Ramallo”.

HECHO 4: Denuncias por la supuesta comisión de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género. El Juez Maraniello registra en el Consejo de la Magistratura cinco denuncias en su contra por abuso moral, sexual y violencia de género. Dichos procesos fueron iniciados por personal del juzgado a su cargo, directamente ante el Consejo y, en algunos casos, ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal. A causa de estas denuncias, Maraniello fue incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género.

HECHO 5: Irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina».

El juez que prohibió publicar audios de Karina Milei tiene varias denuncias por abuso sexual

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien prohibió de la difusión de los audios vinculados a Karina Milei por presuntas coimas, enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. El hecho ocurrió a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

El magistrado fue notificado de los cargos la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, a partir de una presentación realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN).

La Comisión de Disciplina, presidida por César Grau, tramita seis expedientes en su contra. En este contexto, resolvió notificarlo formalmente de las acusaciones y lo invitaron a presentar un descargo. Según el procedimiento, el magistrado podrá ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente en un plazo de 20 días.

El Colegio de Abogados repudió al juez que dictó la medida cautelar a los audios de Karina Milei

El Colegio de Abogados de Buenos Aires repudió la medida cautelar del juez Alejandro Maraniello, que prohibió la difusión de los audios de la secretaria de Presidencia Karina Milei, en contexto de la causa de la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En un comunicado titulado «No a la censura», el Colegio expresó: «La resolución del juez Alejandro Maraniello prohibiendo la difusión por cualquier medio de audios atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei, hermana del presidente de la República y Secretaria General de la Presidencia, aunque presentada como provisoria y excepcional, constituye un grave acto de censura previa, prohibido por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 32, e incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN). Dichas normas garantizan uno de los pilares de nuestra democracia constitucional: la libertad de expresión.

