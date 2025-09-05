Carrefour se retira de Argentina y busca cerrar la venta de sus 690 locales en el país

El equipo especial de fusiones y adquisiciones de Carrefour, en París, recibió del Deutsche Bank el informe definitivo sobre las gestiones de venta total de sus activos en la Argentina, valuados en alrededor de US$ 1.000 millones. El próximo paso será definir el traspaso de la operación, que se encuentra en una instancia decisiva.

Entre los interesados, trascendió que las negociaciones más avanzadas serían con el empresario Francisco de Narváez, dueño de Changomás, mientras que también permanecen en carrera la familia Coto, la familia Braun (propietaria de La Anónima) y, desde el exterior, Wal-Mart, cuya casa matriz mantiene una estrecha relación con el dueño de La Rural.

La operación involucra 690 sucursales distribuidas en 22 provincias y 100 municipios, con una dotación de 17 mil empleados. Dos condiciones clave son que los futuros dueños no podrán utilizar la marca Carrefour en Argentina y deberán asumir los eventuales juicios laborales derivados del traspaso.

Los planes de integración varían según el candidato. Coto busca capitalizar la red de Carrefour Express para expandirse en ciudades del interior. La Anónima apunta a reforzar su presencia en grandes superficies. De Narváez pretende sumar la red a Changomás para ampliar su capacidad de negociación con proveedores y reducir costos. Wal-Mart, en tanto, ve en la operación una oportunidad de expandir su estrategia internacional de crecimiento en mercados emergentes.

De hecho, Wal-Mart International ya opera más de 3.600 tiendas fuera de Estados Unidos y emplea a 680.000 personas. La empresa había destinado en los últimos años la mayor parte de sus inversiones a mercados maduros como Canadá y Japón, pero ahora busca destinar más de la mitad de sus recursos a países emergentes como México, China, Brasil y, potencialmente, Argentina.

Carrefour, por su parte, tomó la decisión de retirarse aprovechando la salida del cepo cambiario, que le permite disponer de divisas para repatriar capitales. Su estrategia global es concentrarse en mercados considerados estratégicos, donde no deba realizar grandes inversiones adicionales para sostener operaciones, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, que perdió atractivo para las multinacionales.

No obstante, la compañía francesa evalúa mantener una representación limitada en el país, controlando algunos hipermercados y locales estratégicos. Como indicio de ello, recientemente adquirió la cadena mendocina Super A, con 16 supermercados de cercanía, que pasará a su red Express. Mientras tanto, el interés de Wal-Mart y De Narváez apunta principalmente a las grandes superficies. Carrefour llegó a la Argentina en 1982, abrió su primer hipermercado en San Isidro y, en contraste con su repliegue local, planea abrir 100 nuevos locales en España antes de fin de año, consolidando allí su segunda mayor operación después de Francia.

Fuente:diariochaco

