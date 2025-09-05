Amenazó con prenderle fuego la vivienda a su pareja pero lo detuvieron

Un sujeto de 47 años terminó detenido por el hecho, luego de amenazar a su pareja. Actuaron efectivos de la Comisaría Primera de Resistencia.

La investigación comenzó cerca de las 21:30 de este jueves, sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre avenida Italia y Monteagudo, cuando la damnificada de 44 años, denunció en la Comisaría Primera de Resistencia haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja, de 47 años.

Ante esta situación, la damnificada fue trasladada primero a Sanidad Policial. En ese momento, recibió un llamado telefónico de la pareja, quien le advirtió que se encontraba frente a su vivienda, en el barrio Ministro Rawson, y que tenía intenciones de prender fuego la casa.

De inmediato, se comisionaron móviles policiales hasta el lugar, logrando la demora del hombre en la vía pública.

La Fiscalía de Género dispuso la aprehensión del sujeto por «Supuestas lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de género», quien quedó a disposición de la Justicia.

