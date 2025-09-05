Allanamiento por venta de droga en Resistencia: joven detenida y secuestro de cocaína

La joven de 19 años fue detenida en una vivienda ubicada sobre calle Combate Vuelta de Obligado.

La División Microtráfico Metropolitana llevó a cabo un allanamiento en un barrio cercano a la avenida Italia. Una joven de 19 años fue aprehendida y se incautaron envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El operativo fue en una vivienda ubicada sobre calle Combate Vuelta de Obligado, a unos 150 metros de la avenida Italia en Resistencia.

La medida se llevó adelante en cumplimiento de la Orden de Allanamiento N° 109, expedida por el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de la jueza Belén Chapresto, y a solicitud de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, dirigida por la fiscal Ana Mariángeles Benítez. El procedimiento contó con la presencia del ayudante fiscal Facundo Rivera.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron: 31 envoltorios tipo bochitas con resultado positivo a cocaína, 2 envoltorios de mayor tamaño, también positivos a cocaína, pesaje total de la sustancia: 11,2 gramos, $ 2.000 en efectivo y un teléfono celular marca Redmi.

En el lugar fue aprehendida N.G.G, de 19 años, domiciliada en Resistencia. La fiscal Benítez dispuso su notificación de aprehensión en la causa por «Supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes», además del secuestro de la droga y los elementos hallados.

