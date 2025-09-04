Resistencia: Detuvieron a un hombre acusado de abusar de una niña de 12 años

La madre de la menor denunció que su pareja abusó de su hija menor de edad y el acusado fue detenido en Resistencia.

Una mujer de 32 años denunció que su pareja habría abusado de su hija menor de edad en varias oportunidades. La denuncia fue radicada en el Departamento de Violencia Familiar y de Género, y el acusado fue detenido en la madrugada del jueves.

El hombre, identificado como A. V. A., de 47 años, habría agredido sexualmente a la niña en repetidas ocasiones. Personal de Servicio Externo, junto con la Comisaría Sexta y la Decimocuarta, logró detener al denunciado.

Tras su detención, fue trasladado primero al Servicio de Medicina Legal y luego a la unidad policial correspondiente. La Fiscalía Penal N.º 02, a cargo de Ana González de Pacce, ordenó que se lo notifique de su aprehensión en la causa por «Supuesto abuso sexual simple».

Fuente:diariochaco

Comentarios