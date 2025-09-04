La Justicia chaqueña dictó una sentencia sin precedentes en el caso de Luz Milagros Verón Boutet

La beba que en 2012 fue declarada muerta al nacer y hallada con vida horas después dentro de un ataúd en la morgue del Hospital Perrando, en Resistencia.

El juez, Rafael Martín Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 20, enmarcó el caso en un hecho de mala praxis y condenó al Ministerio de Salud Pública, al hospital Perrando y a dos médicas involucradas al pago de una indemnización cercana a los 160 millones de pesos para los padres y la abuela materna de la beba.

El caso que conmovió al país y llamó la atención de medios de todo el mundo se produjo el 3 de abril de 2012, cuando Analía Boutet dio a luz a su hija prematura de 26 semanas y 840 gramos.

La recién nacida fue diagnosticada como feto muerto, se firmó un certificado de defunción y fue enviada a la morgue. Cerca de 12 horas después, los padres lograron abrir el ataúd y encontraron a su hija con vida, en estado de hipotermia extrema y cubierta de escarcha.

Luz Milagros —así la rebautizó su mamá— fue reintegrada a neonatología y derivada luego a hospitales de Buenos Aires y Rosario. Su salud quedó gravemente comprometida por el tiempo de exposición al frío de la morgue, que le causó encefalomalacia multiquística, insuficiencia respiratoria crónica y sepsis. Falleció el 23 de junio de 2013, a los 14 meses, por falla multiorgánica.

La sentencia, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue firmada el pasado 4 de agosto. Establece que existió un nexo causal directo entre la deficiente atención médica, el diagnóstico errado de muerte y el posterior deterioro que llevó al fallecimiento de la niña.

