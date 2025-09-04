Javier Milei llega a Los Ángeles con agenda económica y sin Karina

El presidente mantendrá una agenda de 24 horas en Estados Unidos con reuniones con empresarios de energía, finanzas y tecnología, además de un encuentro con la ingeniera argentina Noel del Castro, aspirante a astronauta.

El presidente Javier Milei llegará este jueves a Los Ángeles, Estados Unidos, en el marco de una gira de 24 horas que prioriza encuentros con referentes económicos y tecnológicos. La visita se produce tras el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno y se desarrolla en un clima particular: la ausencia de su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, envuelta en un escándalo por supuestos pedidos de coimas.

La agenda presidencial se concentra en tres ejes principales. A las 17.30 (hora argentina), Milei compartirá un almuerzo con Noel del Castro, ingeniera biomédica de 26 años y aspirante a convertirse en la primera astronauta argentina. Más tarde, a las 20.30, mantendrá una reunión con más de 60 líderes globales de sectores como energía, finanzas y tecnología. El encuentro está organizado por el Instituto Milken junto con la embajada argentina en Estados Unidos.

La jornada cerrará con reuniones privadas a las 23, cuando el mandatario se encontrará con Mark Nelson, vicepresidente de la petrolera Chevron, y con Andy Kleinman, empresario especializado en tecnología y entretenimiento.

El viaje había sido preparado inicialmente con una escala en Las Vegas, donde Milei planeaba asistir al espectáculo de su expareja, Fátima Flórez. Sin embargo, ese tramo fue cancelado tras el escándalo que salpica a Karina Milei y la necesidad de acompañar el tramo final de campaña en la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, el presidente está acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Milei tiene previsto partir de Los Ángeles el viernes por la mañana (hora local) y regresar a Buenos Aires el sábado a las 4 de la madrugada.

