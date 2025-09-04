Formosa eliminó la reelección indefinida, pero Insfrán podrá ser candidato en 2027

La Convención Constituyente decidió que el cargo de gobernador no podrá ser ejercido en más de dos oportunidades seguidas. Sin embargo, una cláusula habilitará a quien está al frente de la provincia desde 1995 a ir por otro mandato más desde 2027.

La Convención Constituyente de Formosa, decidió este miércoles por la noche eliminar la reelección indefinida que permitió que Gildo Insfrán estuviera cumpliendo su octavo mandato consecutivo, que finaliza en 2027. A pesar de la decisión histórica, el actual gobernador podrá presentarse como candidato en los próximos comicios ejecutivos, dado que se consideró y se lo dejó manifestado en una cláusula, que el actual será el primer mandato sobre el que se aplicará la regla.

La discusión de una nueva Carta Magna para la provincia de Formosa ha sido foco de atención para todo el país. Hay que recordar que en 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado la inconstitucionalidad de la reelección indefinida del cargo de gobernador, situación que estaba dentro de la normativa vigente hasta este miércoles.

La conformación de una Convención Constituyente de 30 miembros se realizó luego de las elecciones provinciales de fines de junio. Pese a una clara mayoría del oficialismo, la presión de la opinión pública y el fallo del máximo tribunal del país impulsó una dinámica de revisión de este artículo en la Constitución.

Este miércoles, a pocos días de que se cumpliera el mes del comienzo de las sesiones de la convención, llegó una decisión histórica: se derogó la cláusula que permitía la reelección indefinida para cargos ejecutivos en la provincia. De todos modos, la misma decisión incluyó otra cláusula, una transitoria, por la que se considera el actual mandato de Gildo Insfrán (el octavo consecutivo) será tomado como el primero sobre el que se aplicará la norma de no reelección indefinida. De esta manera, el gobernador actual podrá presentarse en los comicios de 2027.

El bloque radical impulsó cambios en el artículo 132 de la actual constitución provincial, con el objetivo de que el gobernador y su vice sólo puedan acceder a dos cargos consecutivos, con un intervalo de un mandato completo como posible pulmón de tiempo para una posterior nueva candidatura. Esa moción contó con la aprobación del bloque del Partido Justicialista (oficialismo provincial) y el frente Nuevo País.

En definitiva, Gildo Insfrán, con 74 años de edad, podría -en el caso de presentarse y ganar los comicios dentro de dos años- culminar su carrera política al frente de Formosa a los 80 años, luego de 36 años de su asunción en 1995.

