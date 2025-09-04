Desde el viernes, se pondrá en marcha el GP de Italia.

Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Se trata de la 16ª fecha del calendario que se pondrá en marcha este viernes, con las prácticas libres 1 y 2. En ese contexto, el piloto argentino, Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos, luego de una destacada actuación en el GP de Países Bajos, donde quedó undécimo.

Para la práctica libre 1, Colapinto será remplazado por Paul Aron, uno de los pilotos de reserva de Alpine. Se correrá entre 7.30 y 8.30 (hora argentina. Ya para la segunda sesión de entrenamientos, entre as 12 y las 13, el nacido en Pilar volverá a subirse al monoplaza.

La acción continuará el sábado, entre las 7.30 y 8.30, cuando se dispute la práctica libre 3; en tanto que la clasificación se correrá de 11 a 12. La carrera se disputará el domingo, a las 10.

La pelea por el campeonato tiene como favorito a Oscar Piastri, quien le sacó 34 puntos de diferencia a su compañero de McLaren, Lando Norris, su principal competidor. En tercer lugar, y casi sin posibilidades, se encuentra Max Verstappen, de Red Bull.

Comentarios