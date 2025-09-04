Esperaba el colectivo en Resistencia, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió

El hombre fue identificado como Nelson Alberto Enríquez, y el hecho ocurrió sobre avenida Alberdi y calle Franklin.

Agentes de la Comisaría Tercera Metropolitana tomaron conocimiento de que, en el centro de Resistencia, sobre avenida Alberdi y calle Franklin, había una persona descompensada que, luego de recibir atención médica, se constató que no tenía signos vitales. Este episodio ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 9.10 horas.

Cuando arribaron los agentes al lugar señalado, se encontraron con personal del COM, quienes informaron que la persona fallecida fue identificada como Nelson Alberto Enríquez y que minutos antes había sido examinado por un profesional de la salud, que informó que el hombre sufrió «un paro cardiorrespiratorio no traumático, muerte súbita».

Una mujer de 27 años oficiò de testigo de lo sucedido y comentó que «el señor se encontraba en la parada de colectivos y cayó al suelo desvanecido».

Del caso tomó conocimiento el ayudante fiscal en turno, Javier García, quien dispuso que se dé intervención al personal de la División Bomberos a fin de trasladar el cuerpo al IMCIF para su correspondiente resguardo. Asimismo, se hizo presente en el lugar el móvil tanatológico.

