Cuatro hermanos buscan familias dispuestas a adoptarlos

El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 2 de Sáenz Peña, a cargo de Lorena Bettiana Hruza, convoca a personas interesadas en asumir el compromiso de brindar un hogar a un grupo de cuatro hermanos: dos niños y dos niñas de 9, 7, 5 y 3 años.

Se trata de un grupo fraterno muy unido, con buena salud integral, que necesita una familia capaz de ofrecerles amor, cuidados y un entorno de contención afectiva para crecer juntos.

Sobre los hermanos

El niño de 9 años cursa cuarto grado, asiste a clases de dibujo, es muy activo y disfruta bailar.

La niña de 7 años es extrovertida y curiosa, concurre a segundo grado, le gusta el dibujo y bailar.

La 5 años es sociable y cariñosa, asiste a Sala de 5 y comparte actividades de dibujo con sus hermanos.

Y el de 3 años concurre a Sala de 3 del Jardín, y disfruta especialmente de los juegos.

Requisitos:

Es fundamental que las familias interesadas cuenten con la dedicación necesaria para la construcción de un vínculo sólido de seguridad afectiva y acompañen con amor las necesidades singulares de cada niño y niña.

Las personas que decidan postularse para constituirse en familia adoptiva de este grupo de hermanos pueden comunicarse con: Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 2 de Sáenz Peña al teléfono (0364) 4700609 o al correo juzfamilia2.sp@justiciachaco.gov.ar. O bien al Registro Centralizado de Adoptantes del Chaco (0362) 4453870/73 int. 166/167 o al email registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar

