Buscando fósiles: el Conicet transmitirá una expedición paleontológica

Desde Viedma hasta Rawson, los investigadores mostrarán cómo buscan, extraen y estudian fósiles, acercando la ciencia al público y revelando secretos de la biodiversidad del Atlántico Sur.

Tras el éxito de la transmisión de la expedición al fondo del Mar Argentino, el Conicet volverá a acercar la ciencia a la ciudadanía. Esta vez, la exploración se centrará en la Patagonia, con un enfoque en la paleontología y los fósiles de la región.

El organismo confirmó que el buque Falkor se utilizará para investigar los cañones submarinos frente a las costas de Viedma, en Río Negro, y Rawson, en Chubut. La expedición estará a cargo del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (Lacev) y, al igual que en la experiencia anterior, podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube del Conicet, gracias a un acuerdo con el Schmidt Ocean Institute.

Esta nueva transmisión permitirá al público conocer cómo los investigadores buscan, extraen y analizan fósiles en la región. Los científicos esperan encontrar formaciones geológicas aún inexploradas, especies desconocidas y nuevas pistas sobre la biodiversidad del Atlántico Sur.

Durante la transmisión, los usuarios podrán seguir todo el proceso: desde la detección e identificación de los restos fósiles en el campo hasta su traslado y estudio en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. «Queremos compartir nuestro día a día en campaña, explicar los hallazgos y mostrar cómo los fósiles llegan al museo para ser estudiados», señalaron los investigadores del Conicet en sus redes sociales.

La transmisión de la expedición patagónica está programada para octubre, aunque la fecha exacta aún no fue confirmada. Se espera que esta iniciativa vuelva a despertar el interés del público y contribuya a acercar la ciencia a la sociedad argentina, permitiendo conocer la fauna histórica del país de manera directa y accesible.

Fuente:datachaco

