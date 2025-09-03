«Es el gran inicio del final de una de las obras más importantes de la provincia», expresó el mandatario.

El gobernador Leandro Zdero firmó el acta de inicio de obra del segundo acueducto de Chaco. La misma se concreta tras el acuerdo entre el Ejecutivo nacional y el provincial.

Zdero agradeció a los distintos equipos que fueron parte de la reactivación de las obras, entre ellos al de Nación. «También a la voluntad y el acompañamiento de los intendentes, estamos hablando de más de 40 localidades, 600 mil habitantes que se verán beneficiados», expresó.

El mandatario lo destacó como «el gran inicio del final de una de las obras más importantes de la provincia, 520 kilómetros de acueducto que van a permitir a muchas familias mejorar la calidad de vida».

En esa línea, Zdero indicó que desde el Gobierno nacional plantearon que «que si se comenzaba esta obra lo que teníamos que garantizar era poder terminarla».

«También había una realidad, nosotros en las condiciones que está la provincia no podíamos afrontar un costo tan elevado para la realización del acueducto, necesitábamos casi 80 mil millones de pesos y hoy el financiamiento será absoluto de Nación sin que la provincia tenga que devolver es un solo peso. Eso es importante que lo hallan entendido porque nosotros necesitamos apostar al desarrollo de la provincia», afirmó.

Fuente:diariochaco

