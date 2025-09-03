Vecinos alertaron sobre una mujer atada en un auto, pero la mujer negó el hecho

La mujer manifestó que se trató de una pelea de pareja y se negó a realizar la denuncia. El hombre en cuestión quedó detenido por tener una denuncia por violencia de género previa.

Este martes 2 de septiembre estuvo marcado por un fuerte operativo policial tras dos llamados al 911 que advertían sobre una presunta privación ilegítima de la libertad. Vecinos del barrio Villa Barberán aseguraron haber visto a una mujer maniatada y gritando dentro de un automóvil gris.

La alerta inicial fue recibida por el Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas, que de inmediato desplegó patrullajes virtuales, relevamiento de cámaras y entrevistas en la zona. Testigos señalaron a distintos vehículos, entre ellos un Fiat Palio y un Volkswagen Gol gris, como posibles rodados en los que se trasladaba a la supuesta víctima.

Horas más tarde, personal policial logró entrevistar a una mujer de 33 años, quien reconoció haber sido ella la protagonista del hecho. La mujer explicó que viajaba en su propio vehículo junto a su pareja, J.G.Y, de 31 años, cuando mantuvieron una fuerte discusión por motivos económicos mientras circulaban por la zona en busca de un mecánico. Aclaró que en ningún momento estuvo atada ni retenida contra su voluntad.

La mujer decidió no radicar denuncia formal y se reservó el derecho de hacerlo en el futuro. La Fiscalía de Género de turno, a cargo del Dr. Abel Benítez, dispuso que ambos prestaran declaración testimonial. Además, y por disposición de la fiscal subrogante, se le otorgó a la mujer un Botón de Pánico a través de la aplicación «Alerta Mujer».

ANTECEDENTES Y ACTUACIONES

Durante la verificación de antecedentes, se constató que J.G.Y registraba un pedido de detención vigente en una causa por lesiones en contexto de violencia de género, expediente que también lo vincula a la mujer en cuestión como víctima. En ese marco, se instruyeron actuaciones complementarias y el hombre quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

