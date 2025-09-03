Tras un fallo de la Corte Suprema, Camioneros irá a juicio por realizar un bloqueo

La empresa Química Oeste, quien sufrió la medida de fuerza del gremio de los Moyano en 2021, pidió que la causa avance luego de que los sindicalistas hayan sido sobreseídos y el máximo tribunal dio lugar a su solicitud. La defensa argumentó que se trataba de un reclamo gremial, mientras que la empresa denunció extorsión y pérdidas millonarias.

La Corte Suprema de Justicia resolvió que avance el juicio oral por el bloqueo que el gremio de Camioneros realizó en mayo de 2021 frente a la empresa Química Oeste, en la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal revocó los sobreseimientos dictados por instancias inferiores y consideró que se había hecho una interpretación arbitraria sobre el ejercicio del derecho de huelga.

El hecho ocurrió entre el 10 y el 18 de mayo de 2021, cuando trabajadores identificados con el Sindicato de Camioneros se presentaron en la planta de la firma e impidieron la entrada y salida de camiones, así como el ingreso de empleados y clientes. La empresa denunció que la protesta causó pérdidas económicas millonarias y que se trató de un intento de presión para modificar el encuadramiento laboral.

La causa tuvo varias idas y vueltas judiciales. En primera instancia, el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora rechazó el sobreseimiento y elevó el caso a juicio oral. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de esa jurisdicción revocó la medida y sobreseyó a los imputados al entender que «no se había demostrado la existencia de conductas violentas y amenazantes tendientes a turbar la posesión». Según ese fallo, el accionar de los manifestantes debía enmarcarse en un reclamo gremial y no en un delito penal.

La querella empresarial insistió y llevó el caso hasta la Corte Suprema, que finalmente falló a favor de que el proceso continúe. En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti destacaron que los tribunales inferiores habían incurrido en un «injustificado rigor formal», al no dar tratamiento adecuado a planteos vinculados con derechos constitucionales como el derecho al trabajo, a la industria lícita y a la propiedad privada.

Por su parte, la defensa de los sindicalistas sostuvo durante el proceso que el bloqueo se enmarcó en una protesta gremial legítima, vinculada al derecho de huelga, y que no existieron amenazas ni violencia que justificaran una condena penal. Además, señalaron que tanto la Cámara de Apelaciones como la Suprema Corte bonaerense habían coincidido en el sobreseimiento. Con este nuevo fallo, el expediente volverá a la instancia de juicio oral, donde se deberá determinar si los hechos constituyeron un delito o formaron parte de un conflicto sindical amparado por la legislación laboral.

Fuente:diariochaco

