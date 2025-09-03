Se viene el cambio de tiempo, con tormentas fuertes y descenso de temperatura

El pronóstico anuncia mucho frío a partir del viernes, con mínimas inferiores a los 5°C.

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por tormentas fuertes para las próximas horas, en gran parte del Chaco, y anuncia un marcado cambio de tiempo en Resistencia y alrededores, por el ingreso de un frente del sur que provocará un notorio descenso de temperatura, con temperaturas mínimas inferiores a los 5°C a partir del viernes.

El alerta de nivel amarillo rige para la noche del miércoles y la mañana del jueves, en todo el Chaco excepto el extremo noroeste, y también a parte de Formosa, el noreste de Santa Fe, Corrientes y el sur de Misiones.

El informe indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

CÓMO SEGUIRÁ EL TIEMPO EN RESISTENCIA

Para este jueves se esperan tormentas fuertes por la mañana, mejorando a partir de la tarde con cielo mayormente nublado, y vientos moderados del sudeste rotando al sur, con ráfagas. La temperatura oscilará entre 10 grados de mínima y 14 de máxima.

Asimismo, para el viernes se prevé cielo algo nublado a despejado, y vientos moderados del sur rotando al sudeste, con un piso térmico de 3 grados y un techo de 16.

En tanto, para el sábado se anticipa cielo parcialmente nublado, con 4 grados de temperatura mínima y 19 de máxima.

Por último, para el domingo, el SMN pronostica cielo mayormente nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde-noche, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 20.

