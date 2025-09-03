Resistencia: Secuestraron 10 motos por transitar con caños de escape libre

Inspectores de tránsito llevaron a cabo controles, tanto en la noche del martes como en la mañana de este miércoles, en la capital del Chaco.

La Municipalidad de Resistencia realizó en la noche del martes un operativo de control vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Durante el procedimiento, fueron secuestradas ocho motocicletas por la utilización de caños de escape libres, con la intervención del área de ruidos molestos.

Asimismo, otras dos motociclistas más fueron sancionadas en la mañana de este miércoles, por la misma falta.

Fuente:datachaco

