Partido decisivo: For Ever enfrentará a Chacarita este domingo en Resistencia

For Ever jugará de local este domingo en el estadio Juan Alberto García por la 30ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol, cuando reciba a Chacarita Juniors. El partido comenzará a las 19 horas y contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet, Adrián Delbarba, Mauro Ramos Errasti y Francisco Acosta.

Los dirigidos por Ricardo Pancaldo vienen de ganarle 2-0 a San Telmo y quedaron sextos en la tabla de posiciones con 47 puntos. El quinto lugar lo ocupa el próximo rival de los chaqueños, por ende, será un partido decisivo y ambos buscarán sumar de a tres. Sin embargo, «Chaca» tiene mejor diferencia de goles. Es preciso recordar que, en la primera rueda, For Ever se impuso 3-0 ante Chacarita en Buenos Aires.

Cabe mencionar que el Negro recuperará para este encuentro a su arquero, Gastón Canuto, que cumplió su sanción por haber llegado a las cinco amarillas y reemplazará a Nicolás Caprio en el arco. Sin embargo, el entrenador tiene dudas sobre el once inicial, así que serán determinantes los entrenamientos del jueves y el viernes.

Por su parte, Chacarita llega a esta fecha tras empatar 2-2 con Mitre y con un cambio importante: Carlos Mayor asumirá hoy como nuevo DT del equipo y estará presente el domingo en el «Gigante de la Avenida». El «Funebrero» despidió la semana pasada a Juan Manuel «Vasco» Azconzábal.

