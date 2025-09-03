Milei acusó al kirchnerismo: «Buscan destruir el plan económico o intentar matarme»

«Es a todo o nada y eso implica desde tratar de destruir el programa económico en el Congreso», afirmó el presidente.

En la recta final hacia las elecciones en la provincia de Buenos Aires, previstas para el próximo 7 de septiembre, el presidente Javier Milei volvió a endurecer su discurso contra el kirchnerismo.

En una entrevista brindada este miércoles al medio francés 21 News, el mandatario se refirió a la violencia que sufrió su caravana en Lomas de Zamora, donde fue atacada con piedras, y acusó a su principal fuerza opositora de impulsar una estrategia de confrontación total.

«LA ESTRATEGIA DE QUEMAR LAS NAVES»

«Están usando la estrategia de [Hernán] Cortés, que es la de quemar las naves. Es a todo o nada y eso implica desde tratar de destruir el programa económico en el Congreso a hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme», afirmó Milei.

Sobre esta situación, aseguró: «Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre».

El mandatario insistió en que el kirchnerismo busca frenar las reformas impulsadas por su gobierno, al tiempo que vinculó esa resistencia política con los incidentes de violencia en territorio bonaerense.

«Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente», afirmó.

