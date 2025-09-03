Miércoles con alerta amarilla por tormentas y altos índices de humedad

La jornada inició con el cielo parcialmente nublado con neblina y la temperatura de 17 grados.

Este miércoles inició con el cielo parcialmente nublado con neblina y la temperatura de 17 grados. La humedad es del 97%.

Durante la mañana hay pronóstico de tormentas aisladas y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 29°C.

Por la noche, se esperan tormentas fuertes y la temperatura descenderá a los 16°C.

Según el SMN los departamentos Bermejo – General Donovan – Libertad – Primero de Mayo – San Fernando se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas fuertes.

Se espera que las lluvias sigan hasta este jueves. El viernes saldría el sol, pero la temperatura bajaría considerablemente llegando a los 3 grados.

Comentarios