Intentó atacar a su madre con un hacha pero fue detenido

Ocurrió el barrio Nocayi, donde personal de la División Violencia Familiar y de Género Interior Castelli detuvo a un hombre de 32 años.

El caso ocurrió alrededor de las 23:30 del martes, cuando una ciudadana de 30 años solicitó la presencia policial en la vivienda de su madre de 52 años, debido a que su hermano de 32 años había intentado lesionarla.

Al llegar al domicilio, efectivos de la División Violencia Familiar y de Género Interior Castelli se entrevistaron con la damnificada de 52 años, quien confirmó que su hijo había intentado atacarla con el arma blanca, aunque no logró herirla.

El supuesto agresor aún se encontraba dentro de la casa, por lo que fue demorado, trasladado al hospital local para ser examinado y luego conducido a la dependencia policial.

La víctima formalizó la denuncia, mientras que por disposición de la Fiscalía Penal dispuso la aprehensión del hijo de 32 años, en la causa caratulada como «Supuesta tentativa de homicidio».

También se dio intervención a la División Criminalística para realizar pericias en el domicilio, labrar el acta de constatación y proceder al secuestro del machete utilizado.

