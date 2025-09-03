Fuertes lluvias y descenso de temperatura afectarán a gran parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Alerta Amarilla para varias localidades chaqueñas, con lluvias previstas desde esta noche y durante todo el jueves.

La ciudad de Resistencia experimentó un cambio radical en cuestión de horas: mientras esta mañana el sol brillaba y las temperaturas eran elevadas, por la tarde el viento del sur comenzó a soplar y el cielo se cubrió de nubes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla para gran parte de la provincia, que abarca desde El Espinillo hasta Chacabuco y localidades del sur. Este tipo de alerta indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que podrían generar daños y afectar de manera temporal las actividades cotidianas.

Se esperan lluvias y un marcado descenso de la temperatura, que caerá a 16°C esta noche, con una máxima de 14°C para el jueves, jornada en la que se prevé que persistan las tormentas.

