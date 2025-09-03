Encapuchados aparecieron en Moreno antes del acto de cierre de campaña de Javier Milei

Un grupo de personas encapuchadas ingresó al predio. Algunos de ellos tapándose la cara con una gorra ante las cámaras de TV.

Personas encapuchadas fueron vistas este miércoles en las inmediaciones del club de Moreno donde Javier Milei encabezará el cierre de campaña bonaerense. Pese a las advertencias del Ministerio de Seguridad provincial, que señaló que no podía garantizar la protección del Presidente, el Gobierno decidió mantener la actividad en ese lugar.

Según imágenes registradas por TN y C5N, un grupo de hombres llegó alrededor de las 16 con buzos, camperas y capuchas, pese a que la temperatura rondaba los 20 grados. Algunos también cubrían parte de su rostro con gorras.

El episodio ocurre en un clima de tensión y acusaciones cruzadas entre la administración nacional y la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, a días de las elecciones bonaerenses del domingo.

