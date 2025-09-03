El Senado debate este jueves: la oposición buscará voltear el veto a discapacidad

La próxima sesión del Senado, convocada para este jueves a las 11, se anticipa extensa y con un temario cargado. Según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, el debate se prolongará al menos siete horas. En la agenda figuran dos temas centrales: la insistencia con la Ley de Discapacidad —vetada por el presidente Javier Milei— y la modificación de la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La jornada se abrirá con cuestiones de privilegio. Allí, la oposición adelantó que planteará objeciones dirigidas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su pedido de allanamiento a periodistas y medios de comunicación. Una vez concluido ese tramo, comenzará el debate de los proyectos legislativos incluidos en el orden del día.

Durante las negociaciones previas, algunos bloques propusieron sumar iniciativas como la interpelación a Karina Milei o la llamada Ley Nicolás, destinada a garantizar la calidad en la atención sanitaria. Sin embargo, esas propuestas quedaron fuera del temario. Los senadores acordaron que serán tratadas en una nueva sesión prevista para el 18 de septiembre.

La Ley de Discapacidad aparece como uno de los puntos más sensibles. La norma, que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, contempla reformas en pensiones no contributivas, actualizaciones de aranceles y compensaciones económicas. En julio obtuvo 56 votos a favor, superando los dos tercios requeridos, con respaldo del kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales. El PRO aún debe definir su postura, en una reunión que contará con la participación virtual de Mauricio Macri.

En cuanto a la modificación de la ley de DNU, la iniciativa impulsada por la senadora Alejandra Vigo busca que cada decreto tenga un plazo máximo de 90 días para ser aprobado sin excepción por ambas cámaras. También propone que el rechazo de una sola cámara sea suficiente para su caída y que cada decreto se limite a un área específica. El proyecto cuenta con el apoyo del kirchnerismo, del radicalismo y de un sector del PRO, aunque requiere mayoría absoluta para prosperar.

El temario incluye además dos acuerdos internacionales para eliminar la doble imposición con terceros países, que tendrían asegurada la aprobación. Con un cronograma ajustado y un límite de diez minutos por orador, se espera que el debate se extienda durante toda la jornada, reflejando la tensión política en torno a los principales proyectos.

