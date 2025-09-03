Allanamiento en Fontana: secuestran un arsenal y detienen a un joven de 23 años

El joven era buscado tras la denuncia de un vecino, que relató que I.F. había efectuado disparos frente a su domicilio desde un automóvil.

En un operativo realizado este miércoles en la ciudad de Fontana, personal policial llevó a cabo un allanamiento que terminó con la detención de I.F., de 23 años, y el secuestro de varias armas de fuego y municiones.

Durante el allanamiento incautaron una pistola calibre 22, marca Bersa, una escopeta calibre 12/70, sin marca visible, dos cargadores municionados de pistola calibre 22, 363 cartuchos calibre 22 marca REM, dos cartuchos 9 mm marca FLB, vainas servidas de calibre 22 y 12/70, un automóvil Chevrolet Aveo negro, dominio INK-503, una pistola de aire comprimido 4.5 mm réplica 9 mm, un rifle de aire comprimido marca HIMPA.

El secuestro se realizó a raíz de una denuncia presentada por un hombre de 47 años, quien informó que I.F. habría efectuado disparos frente a su domicilio, circulando en un Chevrolet Aveo oscuro. Durante la inspección, la policía encontró un bolso debajo del asiento del conductor que contenía la pistola, cargadores y cartuchos.

El fiscal interviniente dispuso la aprehensión de I.F. por supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Provincial, notificándose su detención y consultando su prontuario.

Fuente:diariochaco

