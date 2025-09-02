Secheep realizará cortes programados en Fontana, El Impenetrable y Barranqueras

Explicaron que estas interrupciones responden a tareas de mantenimiento y optimización del servicio eléctrico.

La empresa Secheep informó que este martes 2 de septiembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, lo que implicará cortes programados en distintos puntos de la provincia.

CRONOGRAMA DE INTERRUPCIONES

Fontana: de 9 a 11 horas, en los barrios La Colmena, Güemes, Quebracho y zonas aledañas.

El Impenetrable: de 9 a 14 horas, en Sauzal, Tres Pozos, Tartagal y Fortín Belgrano.

Barranqueras:

De 7:30 a 9:30 horas, en la Diagonal Eva Perón, entre las numeraciones 300 y 500, y alrededores.

De 8:30 a 9:30 horas, en los barrios Nuevo Amanecer, 75 Viviendas y zonas cercanas.

MOTIVO DE LOS TRABAJOS

Desde la empresa explicaron que estas interrupciones responden a tareas de mantenimiento y optimización del servicio eléctrico, con el objetivo de garantizar un suministro más seguro y estable para los usuarios.

