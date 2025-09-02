Se normalizó la entrega de chapas patente 0 km en todo el país

La DNRPA anunció que la normalización en todo el país, tras reformas en proveedores, logística y distribución.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), dependiente de la Secretaría de Justicia, confirmó que la distribución de chapas patente para vehículos 0 km ya se encuentra regularizada en todo el territorio nacional.

Gracias a esta medida, los autos recién registrados pueden circular de inmediato con la documentacióncompleta. Desde los registros seccionales aseguran que, en un plazo máximo de 48 horas, los propietarios reciben la confirmación de disponibilidad de sus chapas.

Asimismo, los ciudadanos pueden seguir el estado de su trámite a través de la web oficial del organismo, mientras que las fuerzas de seguridad cuentan con la notificación correspondiente para reforzar los controles.

MÁS PROVEEDORES Y NUEVO ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN

El comunicado oficial señala que la normalización se logró tras una reforma integral, que incluyó la incorporación de proveedores privados mediante licitaciones abiertas, la ampliación de la capacidad logística y un nuevo esquema de distribución, superando así los faltantes de chapas que se habían registrado en los últimos años.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, recordó que durante 2023 el sistema había colapsado debido a la crisis económica, las restricciones a las importaciones y la dependencia de un único proveedor estatal. «Con esta gestión se implementó una reforma de fondo: incorporamos proveedores privados mediante licitaciones, optimizamos la logística y diseñamos un esquema de distribución que puso fin a la falta de chapas», precisó.

Según datos oficiales, la reorganización del sistema acompaña el repunte del mercado automotor. De hecho, durante el primer semestre de 2025 se registró un récord en ventas de vehículos 0 km, alcanzando los niveles más altos desde 2018.

