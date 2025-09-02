Milei habló de los audios filtrados de Karina y denunció una «red de espionaje ilegal»

El Presidente calificó de «espías» a los periodistas y señaló: «No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son».

Javier Milei habló de los nuevos audios filtrados que involucran a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y calificó a los periodistas implicados de «espías». Fue a través de su cuenta oficial de X, por donde el mandatario denunció una «red de espionaje ilegal de la que un grupo periodistas ha sido parte».

La Justicia ordenó este lunes la prohibición de la difusión de los audios grabados a la hermana del presidente. Lo comunicó Manuel Adorni, quien señaló que se dispuso «el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión».

En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem dijo que el audio «pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados» y fue tajante: «La presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral».

Asimismo, Menem sostuvo que «el tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación».

Fue ese el mensaje que Javier Milei reposteó y cargó contra periodistas por la difusión de los audios. «A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte», señaló el mandatario en X y concluyó: «Estos espías que se disfrazan de «periodistas» quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son».

Fuente:diariochaco

