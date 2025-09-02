Lanzan nuevo operativo interfuerzas en el Puesto Caminero de Makallé

la finalidad de detectar irregularidades en las documentaciones de los conductores, concientizar a las personas de los riesgos de las rutas y otros delitos.

En el marco del Plan Provincial de Seguridad, el ministro Hugo Matkovich encabezó este martes el lanzamiento de un nuevo operativo interfuerzas desde el Puesto Caminero de Makallé.

El trabajo tiene la finalidad de detectar irregularidades en las documentaciones de los conductores, concientizar a las personas de los riesgos de las rutas y otros delitos.

«El gobernador Zdero nos ha pedido que reforcemos los controles porque merecemos vivir mejor», afirmó el ministro Matkovich, al detallar que los controles se extienden también a controles relacionados con los delitos de tráfico de drogas, contrabando y trata de personas.

Es por ello, que se afectaron a distintas unidades especializadas de la policía, tales como: Policía Caminera, Consumos Problemáticos, Canes, Policía Rural y la Comisaría de Makallé.

El operativo se lanzó esta mañana en conjunto con Fuerzas de seguridad nacionales, como Gendarmería y Agencia de Seguridad Vial. Esto con el fin de extender las competencias de acción legal y generar una conexión más estrecha entre las fuerzas nacionales y provinciales.

Fuente:datachaco

