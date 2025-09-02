La Vicuña fue la localidad más golpeada por las lluvias en Chaco

En el caso de la capital chaqueña las lluvias no fueron abundantes, pero hay pronóstico hasta el jueves.

La tormenta de Santa Rosa llegó a Chaco y dejó registros desiguales de lluvia en distintas localidades de la provincia. Según el informe oficial de la División Central de Comunicaciones y Enlace de la Policía, emitido este martes a las 7 de la mañana, La Vicuña fue la localidad más afectada con 40 milímetros acumulados.

En la misma zona metropolitana, La Sabana registró 37 milímetros y Charadai 32. En contraste, en la ciudad de Resistencia no se reportaron precipitaciones.

En el interior chaqueño, las lluvias fueron casi imperceptibles. En Quitilipi cayeron apenas 3 milímetros, en Presidencia Roque Sáenz Peña 2, mientras que en Avia Terai y Villa Ángela el acumulado no superó 1 milímetro.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias seguirán presentes hasta el día jueves en la ciudad de Resistencia.

