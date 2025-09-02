El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario para contener al dólar

El anuncio se produjo en una jornada marcada por la tensión en los mercados financieros.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili-imagen de archivo

En un giro en la estrategia económica, el Gobierno nacional informó este martes que intervendrá directamente en el mercado cambiario con el objetivo de «contribuir a su liquidez y normal funcionamiento».

La medida fue confirmada por el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter). «El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento», escribió el funcionario.

El anuncio se produjo en una jornada marcada por la tensión en los mercados financieros. En la apertura de este martes, los bonos soberanos argentinos registraron fuertes bajas en Wall Street, reflejo de la incertidumbre de los inversores respecto de la política económica del país.

La nueva medida para intentar terminar con la volatilidad cambiaria y de tasas en pesos supone un abandono, aunque sea temporal, del esquema de bandas de flotación que es parte del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que, en ese marco, el Gobierno -o el Banco Central, en todo caso- no podía vender dólares hasta que la divisa tocara el techo de la banda, hoy en torno a los $ 1.470 por dólar.

Medios nacionales informaron que el FMI fue consultado y dio el visto bueno para el anuncio. Voceros del organismo internacional no habían contestado a las consultas de este medio al momento de la publicación de esta nota.

Fuente:diariochaco

Comentarios