Du Graty: un camionero fingió un robo para quedarse con $100 mil

Se trata de un sujeto de 28 años, que finalmente fue descubierto en su mentira y terminó preso.

Un camionero de 28 años ideó un insólito plan para quedarse con $100 mil y un parlante portátil, pero su mentira duró poco: la policía descubrió la farsa y lo detuvo.

El hecho se conoció este martes por la tarde, cuando el conductor llamó a la Comisaría de Coronel Du Graty denunciando que había sido víctima de un robo a mano armada sobre la Ruta Nacional 95, a la altura del kilómetro 998.

Según su relato, varios sujetos que circulaban en un automóvil lo habían amenazado con armas de fuego mientras su camión Volkswagen 17-220, cargado con soja, estaba detenido por un desperfecto mecánico. Dijo que le habían robado el dinero y el parlante.

De inmediato se montó un operativo cerrojo y la División Criminalística trabajó en la escena. Sin embargo, los investigadores notaron inconsistencias en el testimonio del supuesto damnificado y falsos indicios en el lugar.

Finalmente, el camionero confesó: había inventado todo porque atravesaba problemas económicos. El dinero ya lo tenía en su poder y el parlante estaba escondido en la cabina del camión.

El hombre fue trasladado a la comisaría y notificado en una causa por «Supuesta Infracción al Artículo 245 del Código Penal (falsa denuncia)».

Fuente:datachaco

Comentarios